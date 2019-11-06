Чи здавати гроші на ремонт школи: експерти відповіли в яскравій інфографіці

ГО "Батьки SOS" розповіли, що ремонт у навчальному закладі повинен робити власник, а не батьки.

Відповідну інфографіку організація оприлюднила на своїй сторінці у Facebook. Зазначається, що власником комунальних навчальних закладів є територіальна громада, в особі відповідного органу влади, який і відповідає за належний стан навчальних закладів (щоб переглянути інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

"Запам’ятайте, будь ласка, ні батьки, ні вчителі, ні діти не зобов’язані робити ремонт (фарбувати, клеїти шпалери, міняти вікна тощо)", – йдеться у повідомленні.

Якщо дорослих будуть змушувати безоплатно попрацювати в школі або здати гроші на ремонт, то варто порадити адміністрації закладу звернутися до органів управління освітою. Проте є батьки, які без прохань вчителів бажають відремонтувати клас, і вони мають на це право.

"Пам'ятайте, що один раз за ремонт комунального навчального закладу ви вже заплатили (податки). Хочете платити вдруге – на ваш розсуд. Заплатите вдруге, доведеться платити і втретє, і вчетверте, і так щороку", – наголосили в ГО "Батьки SOS".

Чи повинні батьки власним кошттом робити ремонт у навчальному закладі Facebook Громадське об'єднання "БАТЬКИ SOS"

Як повідомляв OBOZREVATEL, юрист розповів, куди скаржитися батькам на побори в школах.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!