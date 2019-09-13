Чи законно школярам прибирати класи: роз'яснення юриста

Згідно статті 43 Конституції України, дитина прибирати в школі може лише за власної згоди та згоди батьків.

Про це розповів юрист ГО "Батьки SOS" Роман Бондаренко. За його словами, під час навчання діти можуть бути залучені до роботи, лише пов’язаної з навчальним процесом, пише Всеосвіта.

"Це зафіксовано у пункті 5 статті 53 Закону України Про освіту: "Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету міністрів України", – наголосив Бондаренко.

Проте в позаурочний час дітей можна залучати до прибирань. Окрім згоди самої дитини та батьків на таку роботу, школа має забезпечити низку умов:

Процес прибирання має відбуватись у присутності вчителя, класного керівника чи медпрацівника.

Діти мають бути у спеціальному одязі.

Прибирання дозволяється робити тільки вологе.

Після прибирання приміщення необхідно провітрити.

Також в жодному разі не можна допускати учнів до робіт, що можуть загрожувати їхньому здоров’ю чи життю:

робота зі значним фізичним навантаженням;

робота з електроприладами;

миття вікон, очищення даху і проїжджих частин вулиць від снігу, льоду;

очищення освітлювальної апаратури, вентобладнання;

перенесення скла та виробів із нього;

прибирання санвузлів, умивальних та кімнат гігієни, медичних та допоміжних приміщень, сходів, рекреаційних приміщень, майстерень, спортивних приміщень, актового залу, харчоблоку, роздаткової, буфету, обіднього залу;

винесення та вивезення відходів;

догляд за дорослими і хворими тваринами, птахами;

робота з хімічними речовинами (крім уроків хімії).

Якщо керівництво школи чи вчителі наполягають на тому, щоб діти прибирали, юрист пропонує батькам написати заяву про відмову.

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