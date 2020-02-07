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"Чи варте життя цього всього?" Флешмоб школярів врятував дівчину від самогубства

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Учениця однієї зі шкіл штату Колорадо (США) написала сумну фразу "Чи варте життя всієї цієї фігні?" на стіні в жіночому туалеті. На честь дівчинки інші школярі запустили флешмоб і доводили, чому їй варто жити.

Таку ідею запропонувала Ешлі Ферарро, вчителька англійської мови. Стіну в туалеті прикрасили понад 50 "добрих" записок-стікерів, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Daily Mail (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Вчителька розповіла, що була здивована, наскільки багато дітей відгукнулися на її прохання. Учні писали на наліпках мудрі поради, підбадьорливі слова.

"Треба жити заради близьких", "Весь негатив обов’язково пройде, варто тільки трохи почекати", "Сльози роблять людину сильнішою", – писали в записках.

Флешмоб перемістили на стіну в головному коридорі. Тепер кожен викладач і учень може відчути тепло та підтримку навколишніх, просто підійшовши до записок.

Фраза, яку написала школярка "Чи варте життя всієї цієї фігні?"

Фраза, яку написала школярка "Чи варте життя всієї цієї фігні?"

dailymail.co.uk

Так, тому що нічого не триває вічно. Сльози і біль допоможуть тобі стати сильніше. Обіцяю.

Так, тому що нічого не триває вічно. Сльози і біль допоможуть тобі стати сильніше. Обіцяю.

dailymail.co.uk

Так, тому що всю ця фігню компенсують або нівелюють маленькі радості життя: смачна їжа, сон, тусовки, моменти, проведені з сім’єю, улюблені пісні, душ, заняття улюбленим видом спорту.

Так, тому що всю ця фігню компенсують або нівелюють маленькі радості життя: смачна їжа, сон, тусовки, моменти, проведені з сім’єю, улюблені пісні, душ, заняття улюбленим видом спорту.

dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, як учитель зі США під час класного походу ніс на собі школярку з інвалідністю.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
цікаво школярам школа
Місце
США
Теги
флешмоб діти школа самогубство
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