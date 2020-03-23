Чи скасують ДПА у формі ЗНО в Україні через карантин: у МОН дали чітку відповідь

Заступник в.о. міністра освіти і науки Петро Коржевський повідомив, що ДПА у формі ЗНО в 2020 році відбудеться обов'язково.

Як заявив посадовець під час онлайн-трансляції на Facebook-сторінці Міністерства освіти, найгірший варіант, який може статися, – це перенесення тестування, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути трансляцію, доскрольте до кінця сторінки).

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"Ми сподіваємося, що після завершення карантинних заходів ми матимемо можливість організувати ДПА у формі ЗНО. Але воно відбудеться обов'язково. Зараз є можливість працювати з дітьми на різних ресурсах для підготовки до ДПА у формі ЗНО", – пояснив Коржевський.

Також, за його словами, якщо карантин затягнеться, то плани випуску випускників доведеться перенести. Терміни закінчення навчального року будуть відпрацьовані з кожним закладом окремо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радниця міністра озвучила ідею скасувати і перенести ДПА та ЗНО-2020.

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