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Чи потрібен Україні Інформаційний університет?

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В Україні є педагогічні, сільськогосподарські, юридичні, транспортні та багато інших галузевих вишів, але чи може існувати Інформаційний університет? Про це на своїй сторінці у Facebook написав економіст і підприємець Володимир Співаковський.

Тепер, коли ми вступили до “Інформаційної доби”, і все навколо диджиталізується, ми можемо подбати про створення Інформаційного університету, стверджує він.

Стало відомо, що Президент звільняє приміщення на вулиці Банковій, отже, ця будівля могла б стати Інформаційним університетом, міркує Співаковський. Туди пішли б стартапи, приїздили б талановиті бізнесмени та підприємці. Через певний час Україна зможе прийняти в новому університеті Ілона Маска, Марка Цукерберга та Джефрі Безоса, впевнений підприємець. “Прийшов час дивитися вперед, а не назад”, - додає він.

Нагадаємо, що OBOZREVATEL вже писав про погляди Співаковського на сучасну освіту.

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