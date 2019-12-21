Чи дозволена зйомка в школах України? Освітній омбудсмен прояснив питання

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, що знімати на мобільний телефон під час навчального процесу можна за умови, що зйомки спрямовані на захист прав людини.

Зйомки протиправних дій посадових осіб чи громадян не підпадають під обмеження щодо збирання інформації, оскільки є реалізацією права особи на власний захист, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Офіс освітнього омбудсмена.

"Керуючись ст. 32 Конституції України, зйомки на мобільний телефон протиправних дій посадових осіб органів державної влади або місцевого самоврядування, службових осіб правоохоронних органів та фізичних осіб допускаються без їхнього дозволу за умови, що зйомки спрямовані на захист прав людини. Хочемо попередити, що використання цих матеріалів як належних доказів у суді може бути проблематичним", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, що стосується її особистого життя.

Чи дозволена зйомка у школах? Українцям прояснили ситуацію ye.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, як подати звернення освітньому омбудсмену.

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