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Чи дозволена зйомка в школах України? Освітній омбудсмен прояснив питання

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Освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, що знімати на мобільний телефон під час навчального процесу можна за умови, що зйомки спрямовані на захист прав людини.

Зйомки протиправних дій посадових осіб чи громадян не підпадають під обмеження щодо збирання інформації, оскільки є реалізацією права особи на власний захист, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Офіс освітнього омбудсмена.

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"Керуючись ст. 32 Конституції України, зйомки на мобільний телефон протиправних дій посадових осіб органів державної влади або місцевого самоврядування, службових осіб правоохоронних органів та фізичних осіб допускаються без їхнього дозволу за умови, що зйомки спрямовані на захист прав людини. Хочемо попередити, що використання цих матеріалів як належних доказів у суді може бути проблематичним", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, що стосується її особистого життя.

Чи дозволена зйомка у школах? Українцям прояснили ситуацію

Чи дозволена зйомка у школах? Українцям прояснили ситуацію

ye.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, як подати звернення освітньому омбудсмену.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
школа цікаво школярам
Особа
Сергій Горбачов
Місце
Україна
Теги
мобільний телефон школа
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Чопік Василь
Чопік Василь
Что этот убогий несёт. У нас уже с первого класса ученики с телефонами позволяющими производить съёмку. И по его мнению все ученики настолько юридически подкованы, что сразу же могут определить когда нарушаются права человека.
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