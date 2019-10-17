Четверо на одного: у Кропивницькому школярі жорстоко побили третьокласника

У Кропивницькому четверо школярів побили учня третього класу, через що потерпілий опинився в лікарні зі струсом мозку.

Конфлікт розгорівся, тому що першокласник наступив третьокласнику Івану Щербакову на ногу, а той відповів ненормативною лексикою. Потім молодший учень прийшов з братом, щоб помститися кривдникові, йдеться в сюжеті "Сьогодні" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Згодом школярі покликали ще двох товаришів на підмогу, один з яких – учень шостого класу.

"Вдарили по голові, штовхнули. В ребро вдарили, в живіт", – розповів третьокласник.

Про бійку мама потерпілого дізналася, коли приїхала до школи за сином. Жінка обурилася, що ніхто з учителів не надав допомоги її хлопчикові.

У школі пояснили, що сутичку школярів помітили не відразу, тому що вона сталася на перерві. А швидку не викликали, бо Іван нібито почувався нормально.

Третьокласник опинився в лікарні через бійку Скріншот відео

"Учні розбігалися в той час, коли я прийшла. Свого хлопчика я піднімаю з підлоги, запитала двічі, чи йому потрібна допомога медичної сестри. На що він категорично сказав, що не треба", – згадала класний керівник потерпілого школяра Наталя Бурага.

Шестикласник Ерік заявив, що вдарив тертьокласника, бо захищався за молодших. А мама братів-першокласників попросила вибачення у Івана. Але в те, що вони били по голові, не вірить.

Новини У російській школі вчитель разом із дітьми побили першокласника

"У мене діти маленькі, сім років їм. Як вони можуть бити, щоб дитина потрапила до лікарні? Ніяк. І вони не високі, вони маленькі ростом", – каже мати першокласників Гізела Відражко.

Потерпілий школяр зізнався, що тепер боїться йти до школи. Мати хлопця звернулася в поліцію з вимогою покарати винних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській школі вчитель побив дітей.

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