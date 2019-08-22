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Червоний корпус університету Шевченка побілів: у чому справа

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Фасад головного корпусу Київського національного університету імені Шевченка фарбують у білий колір. У навчальному закладі повідомили, що це робиться для того, щоб поверхня була гладкою і фарба лягала рівно.

Відповідні фото вишу опублікували в Instagram. В КНУ розповіли, що це не біла фарба, а так званий фінішний шар штукатурки. Після цього корпус фарбуватимуть у червоний, пише The Village Україна (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Червоний корпус чепуриться до 185-річчя університету", – написали на сторінці вишу в соцмережі.

Зазначається, що південний фасад головного корпусу вже повністю пофарбували у червоний колір.

"Головний корпус Київського університету збудували у 1843 році. Фасад завдовжки 145 метрів спочатку пофарбували у світлий колір. Згодом будівлю перефарбували у ближчий до коричневого відтінку червоного", – йдеться в повідомленні.

Головний корпус КНУ

Головний корпус КНУ

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині відкрили безкоштовний університет.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна Київ
Тег
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка
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