Червоний корпус університету Шевченка побілів: у чому справа

Фасад головного корпусу Київського національного університету імені Шевченка фарбують у білий колір. У навчальному закладі повідомили, що це робиться для того, щоб поверхня була гладкою і фарба лягала рівно.

Відповідні фото вишу опублікували в Instagram. В КНУ розповіли, що це не біла фарба, а так званий фінішний шар штукатурки. Після цього корпус фарбуватимуть у червоний, пише The Village Україна (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Червоний корпус чепуриться до 185-річчя університету", – написали на сторінці вишу в соцмережі.

Зазначається, що південний фасад головного корпусу вже повністю пофарбували у червоний колір.

"Головний корпус Київського університету збудували у 1843 році. Фасад завдовжки 145 метрів спочатку пофарбували у світлий колір. Згодом будівлю перефарбували у ближчий до коричневого відтінку червоного", – йдеться в повідомленні.

Головний корпус КНУ Скріншот

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