Черкаська випускниця подала апеляцію на ЗНО: результат приголомшив

Учениця Золотоніської гімназії імені С.Скляренка (Черкаська область) Анна Пліс виграла апеляцію, яку подавала на результати ЗНО з української мови і літератури. Завдяки підвищенню оцінки вона отримала золоту медаль.

Як пише Черкаський край, апеляцію подавало четверо випускників із Золотоніських міських шкіл (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"На випускному вечорі Анні вручили срібну медаль. Після офіційного підтвердження підвищення оцінки та зарахування її результатом ЗНО дівчині директор гімназії вручила золоту медаль", – йдеться в повідомленні.

Твір випускниці апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти оцінила за найвищим балом.

Зазначається, що були підвищені й зараховані для тестування бали й двом іншим випускникам.

Анні Пліс вручають золоту медаль zmi.ck.ua

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