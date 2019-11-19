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Черги в дитсадки зникнуть! У Міносвіти назвали дату

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У Міністерстві освіти заявили, що до 2024 року чергу в дитячі садочки ліквідують, а протягом 2020 року створять ще 100 закладів дошкільної освіти по всій Україні.

Як розповіла заступниця міністерки освіти Любомира Мандзій, в жодному регіоні України немає стовідсоткового охоплення дітей віком від 3 до 5 років дошкільною освітою, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Укрінформ.

"До кінця 2020 року ми хочемо створити ще 100 нових дошкільших закладів. Зараз області подають перелік тих установ, які вони вважають для себе пріоритетними", – сказала Мандзій.

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За її словами, Міністерство розглядатиме різні форми надання дошкільної освіти – приватні дитсадки, збільшення кількості груп короткого перебування, створення дошкільних установ на базі закладів освіти, центрів раннього розвитку тощо.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб змінити фінансування, оплату праці педпрацівників, маємо відповідне доручення уряду. Думаю, що цю ситуацію до кінця 2020 року ми вирішимо", – додала заступниця.

Черги в дитсадки зникнуть! У Міносвіти назвали дату

Черги в дитсадки зникнуть! У Міносвіти назвали дату

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на Прикарпатті забили на сполох через жахливі умови в дитсадку.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
дошкільний період
Місце
Україна
Теги
дитячий садок черга в дитячий садок Міністерство освіти України діти
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Shestopalov Denis
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