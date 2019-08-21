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Через що діти не слухають своїх батьків

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Усі батьки хочуть кращого для своїх дітей. Для цього їм деколи треба давати поради і повчання, але що робити, якщо дитина перестала слухати батьків?

Edarabia опублікував пост про 10 причин, чому дитина не слухає своїх батьків.

1. Батьки не сповіщають дитину про те, що хочуть з нею поговорити

Звучить безглуздо, але насправді дуже часта проблема. Дитина зайнята і просто не може сфокусуватися на ваших словах. У такому випадку потрібно сказати йому про потреби розмови і домовитися, коли ви зможете поговорити.

2. Батько каже на підвищених тонах

Якщо ви будете кожну розмову з дитиною проводити на підвищених тонах, то потім буде цілком нормальною реакцією, що ваша дитина на ваш звичайний голос просто не реагує. Говоріть чітко про свою позицію, не підвищуйте голос і не переходьте на емоції, не забувайте, що ви дороса і адекватна людина.

неслухняна дитина

неслухняна дитина

UkrMedia

3. Заборонені слова

"Ти" "Якщо" "Чому" "Не можу" "Ні" – все це є не найбільш вдалими формулюваннями для розмови з дитиною, які просто не варто говорити своїй дитині, так як потім можна отримати негативну реакцію на подальшу розмову. Це не означає те, що це абсолютно не можна використовувати в розмові, але потрібно дуже уважно до цього підходити.

4. Батьки постійно читають лекції дітям

Немає потреби читати довгі нотації з постійними повтореннями, так як це просто не має ніякого сенсу. Говоріть коротко і по справі, це буде набагато продуктивніше, ніж сорокахвилинна лекція.

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5. Примус дитини

Це притаманне владним батькам, однак тут потрібно зрозуміти, що така манера буде працювати далеко не завжди. Дитина перестане вас слухати і ви втратите авторитет в його очах.

6. Повторення одного і того ж

Багато батьків мають тенденцію повторювати одне і теж, думаючи що їх дитина не почула або забула. Насправді дитина сприйнятлива до спогадів в тому випадку, коли їй все чітко пояснюють.

дитина

дитина

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7. Батьки не є зразком для наслідування

Хочете, щоб слухали вас, слухайте самі. Коли ви пропускаєте крізь вух те, що говорить ваша дитина, огризаєтесь на її слова, не чекайте слухняності у відповідь.

8. Крик і розчарування в дітях

Ну з такими методами ви вже точно не отримаєте хороший результат. Знову ж, тримайте себе в руках, пам'ятайте про те, що ваша дитина тільки вчиться і має право на помилки, не будьте розчаровані в ній ніколи, адже ви її головна опора.

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9. Невирішені проблеми

Буває таке, що дитина не слухає вас через внутрішні проблеми. Будуйте з нею довірчі відносини і питайте, чому так відбувається. І не забувайте про те, що у багатьох дітей приходить той період, коли своїми проблемами вони більше діляться з друзями.

10. Проблеми зі здоров'ям

Фізичний і емоційний стан може серйозно впливати на ваших дітей. Поговоріть зі своєю дитиною і проконсультуйтеся з фахівцем.

неслухняна дитина

неслухняна дитина

Наша мама

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Теми
Батьки і діти виховання
Теги
діти конфлікт з батьками
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