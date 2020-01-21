"Чемодан, вокзал!" У мережі в'їдливо відповіли міністерці Новосад на скарги щодо зарплатні

У мережі обурилися скаргам міністерки освіти Ганни Новосад на маленьку зарплатню в 36 тисяч гривень, якої не вистачить, щоб утримувати дитину.

Користувачі соцмережі Facebook під постом OBOZREVATEL про можливу відставку Новосад через низьку оплату праці зазначали, що в Україні народжують дітей з мінімальною зарплатою 4723 грн і всього вистачає.

"Не вистачає – чемодан, вокзал...Ви та ваше "міністерство" взагалі НІЧОГО не зробили корисного на благо держави", "Гончарук заявив, що на 4000 грн можна нормально жити. У чому справа?", "А молодому вчителю 5 тисяч гривень на місяць ніби вистачає? Таке відчуття, що ми не плануємо свого майбутнього", – написали в коментарях.

У мережі обурилися скаргам Новосад на зарплату в 36 тисяч

Також у мережі наголошували, що поки що не бачать результату від роботи Новосад на посаді міністерки освіти.

"Цікаво, чи знає наш президент про такі висловлювання своїх підлеглих?", "Ото прийшли міністри, кожен день про зарплату, а коли буде розмова про роботу і результат", "Нехай іде, може навчиться писати без помилок", – йдеться в коментарях.

У мережі обурилися скаргам Новосад на зарплату в 36 тисяч Скріншот коментарів

У мережі обурилися скаргам Новосад на зарплату в 36 тисяч Скріншот коментарів

У мережі обурилися скаргам Новосад на зарплату в 36 тисяч Скріншот коментарів

У мережі обурилися скаргам Новосад на зарплату в 36 тисяч Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новосад визнала провал ідеї з сексуальною освітою в школах.

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