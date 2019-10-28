Частині вчителів все ж підвищать зарплати: Новосад розкрила деталі

Міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що в 2020 році вихователям дитсадків і деяким категоріям вчителів все ж підвищать заробітну плату.

Про це очільниця МОН заявила під час брифінгу у Львові. За її словами, щоб підвищити зарплату всім освітянам, додатково потрібно 20 млрд грн, а знайти такі кошти нереально, пише Львівський портал.

"До другого читання держбюджету ми спільно з урядом, Міністерством фінансів, прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, профільними комітетами маємо вирішити та віднайти частину коштів. Ми розуміємо, що є окремі категорії освітян, які потребують першочергової допомоги", – наголосила Новосад.

Наразі в Міносвіти працюють над тим, щоб знайти кошти для підняття зарплат і розробити механізми для реалізації задуманого.

Також міністерка додала, що оплата праці вихователям у дитсадках здійснюється з бюджетів засновників. Проте деякі регіони не зможуть самотужки знайти додаткові кошти. Тому розглядається пропозиція, щоб з держбюджету для таких областей виділялася допоміжна субвенція.

"Якщо ми говоримо про вчителів, то зарплата йде з освітньої субвенції, яка виплачується з державного бюджету, окремі надбавки виплачуються на місцях. Тому все ж потрібні додаткові кошти до освітньої субвенції з державного бюджету", – пояснила Новосад.

Частині вчителів підвищать зарплати: Новосад розкрила деталі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не піднімуть.

Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи і підняти зарплати.

Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетному комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатків на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові гроші мали скеровуватися на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Проте пропозиції були відхилені.

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