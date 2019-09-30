Бюджету не буде? Частину вишів України чекають серйозні зміни

Міністерство освіти та науки планує перейти до фінансування вишів на підставі показників якості, а не за державним замовленням.

Раніше міністерка освіти та науки Ганна Новосад повідомляла, що систему змінюють, аби стимулювати розвиток закладів вищої освіти. Тому в МОН планують направити кошти в найкращі університети, повідомляє Укрінформ.

"Державне замовлення – це той рудимент, який нам залишився після радянської економіки. Ми маємо розуміти, що ми як держава вже не можемо спланувати скільки через п'ять чи шість років нам знадобиться економістів, юристів, інших професій", – розповіла Новосад.

За її словами, ВНЗ оцінюватимуть за певними критеріями. Один із них – працевлаштування випускників. Також переглянуть і систему оплати праці викладачів. Тобто найкращі педагоги отримуватимуть ліпшу зарплату.

Міністерка наголосила, що зміни до законів про вищу освіту, про державне замовлення, інших законодавчих актів та Бюджетного кодексу будуть представлені до кінця 2019 року.

Випускники вишів Конкурент

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міносвіти придумали, як підняти зарплати вчителям.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!