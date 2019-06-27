Бюджетних місць в українських вишах стало більше: перелік спеціальностей

Кількість бюджетних місць на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів в українських вишах зросла майже на одну тисячу.
У прес-службі Міністерства освіти та науки України повідомляють, такі обсяги держзамовлення затвердив Уряд на засіданні вчора, 26 червня.
Так, передбачили 36 732 місця для молодших спеціалістів, 79 854 місця – для бакалаврів і 55 379 місць – для магістрів.
“Як і попередні роки, під час формування держзамовлення ми продовжуємо передусім орієнтуватися на потреби ринку праці. Цьогоріч збільшено замовлення на інженерні, а також спеціальності природничо-математичного циклу. Аналіз ринку праці свідчить, що фахівці з цією освітою є не тільки затребуваними, але й добре оплачуваними. Також збільшується й кількість бюджетних місць для підготовки вчителів. Водночас ми зменшуємо замовлення на так звані кон’юнктурні спеціальності, наприклад, політологи та фінансисти”, – розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Оскільки кількість випускників шкіл збільшилась, порівняно із 2018 роком, то на бакалаврат додали 899 бюджетних місць. А за освітнім ступенем “Магістр” для вступників на основі диплома бакалавра держзамовлення скоротилось на 11,0%.
Вступ-2019
Українська правда. Життя
Загалом же бюджетні місця на підготовку бакалаврів, порівнюючи з 2018 роком, збільшено за такими спеціальностями:
01 Освіта — 5,02%;
114 Статистика – 14,3%;
132 Матеріалознавство – 12,5%;
135 Суднобудування – 13%;
162 Біотехнології та біоінженерія – 25%;
163 Біомедична інженерія – 26,3%;
171 Електроніка – 9,1%.
Водночас передбачено зменшення місць:
05 Соціальні та поведінкові науки — 1,5% (зокрема, за спеціальностями 051 Економіка — 3,6%, 052 Політологія — 1,2%);
07 Управління та адміністрування — 3,2% (зокрема, за спеціальностями 071 Облік і оподаткування — 2,7%, 072 Фінанси, банківська справа та страхування — 3,5%, 073 Менеджмент — 3,8%).
Для магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування цьогоріч передбачено 5 804 місця.
Загалом у 2019 році за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, на аспірантуру та докторантуру державне замовлення складає 182 567 місць. З них 161 794 місця – для вступників на денну форму навчання.
Держзамовлення-2019
Міністерство освіти та науки України
Як повідомляв OBOZREVATEL, стартувала гаряча лінія МОН щодо вступної кампанії 2019 року, яка працюватиме до 9 серпня.
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