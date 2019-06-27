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Бюджетних місць в українських вишах стало більше: перелік спеціальностей

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Кількість бюджетних місць на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів в українських вишах зросла майже на одну тисячу.

У прес-службі Міністерства освіти та науки України повідомляють, такі обсяги держзамовлення затвердив Уряд на засіданні вчора, 26 червня.

Так, передбачили 36 732 місця для молодших спеціалістів, 79 854 місця – для бакалаврів і 55 379 місць – для магістрів.

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“Як і попередні роки, під час формування держзамовлення ми продовжуємо передусім орієнтуватися на потреби ринку праці. Цьогоріч збільшено замовлення на інженерні, а також спеціальності природничо-математичного циклу. Аналіз ринку праці свідчить, що фахівці з цією освітою є не тільки затребуваними, але й добре оплачуваними. Також збільшується й кількість бюджетних місць для підготовки вчителів. Водночас ми зменшуємо замовлення на так звані кон’юнктурні спеціальності, наприклад, політологи та фінансисти”, – розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Оскільки кількість випускників шкіл збільшилась, порівняно із 2018 роком, то на бакалаврат додали 899 бюджетних місць. А за освітнім ступенем “Магістр” для вступників на основі диплома бакалавра держзамовлення скоротилось на 11,0%.

Вступ-2019

Вступ-2019

Українська правда. Життя

Загалом же бюджетні місця на підготовку бакалаврів, порівнюючи з 2018 роком, збільшено за такими спеціальностями:

  • 01 Освіта — 5,02%;

  • 114 Статистика – 14,3%;

  • 132 Матеріалознавство – 12,5%;

  • 135 Суднобудування – 13%;

  • 162 Біотехнології та біоінженерія – 25%;

  • 163 Біомедична інженерія – 26,3%;

  • 171 Електроніка – 9,1%.

Водночас передбачено зменшення місць:

  • 05 Соціальні та поведінкові науки — 1,5% (зокрема, за спеціальностями 051 Економіка — 3,6%, 052 Політологія — 1,2%);

  • 07 Управління та адміністрування — 3,2% (зокрема, за спеціальностями 071 Облік і оподаткування — 2,7%, 072 Фінанси, банківська справа та страхування — 3,5%, 073 Менеджмент — 3,8%).

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Для магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування цьогоріч передбачено 5 804 місця.

Загалом у 2019 році за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, на аспірантуру та докторантуру державне замовлення складає 182 567 місць. З них 161 794 місця – для вступників на денну форму навчання.

Держзамовлення-2019

Держзамовлення-2019

Міністерство освіти та науки України

Як повідомляв OBOZREVATEL, стартувала гаряча лінія МОН щодо вступної кампанії 2019 року, яка працюватиме до 9 серпня.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освітаМіносвітиуряд
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Нераба Хозяин
Нераба Хозяин
Вся молодёжь в Европу валит, скоро ваще все закроются, тупорылые блят
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