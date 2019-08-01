Бути, а не здаватися: хто може навчити дітей вчитися

Натхненник руху EdCamp в Україні і член журі премії Global Teacher Prize Ukraine Олександр Елькін про сучасну освіту і вчителів, які вже сьогодні будують школу майбутнього.

"Якщо бажаєш, щоб світ змінився, — сам стань цією зміною". Ці слова Магатми Ґанді із задоволенням цитують багато людей — від бізнес-тренерів і авторів книг зі створення персонального бренду до хіпстерів. Цей вислів також ідеально характеризує Олександра Елькіна — натхненника руху EdCamp в Україні. Він не чекає змін згори, а генерує смисли та об’єднує навколо себе все найкраще, що є в українській освіті. Олександр також входить до складу журі премії Global Teacher Prize Ukraine або, як її ще називають, "нобелівки для вчителів". Наразі викладачів номінують на премію 2019 року: аби ваш улюблений учитель міг позмагатися за головні призи — 250 000 гривень, рік навчання від ГС "Освіторія" і поїздку на Global Education & Skills Forum 2020 в Дубай, — досить заповнити заявку.

Олександр Елькін — візіонер і знає, як надихати. Він часто виступає перед учителями і в медіа. У цій добірці — думки із його виступів про те, якою має бути освіта, щоб вона відповідала викликам сучасного суспільства.

Розвиватися (lifelong learning)

"Від сучасних педагогів багато чого очікують. Перед ними стоїть амбіційна мета — готувати дітей до професій майбутнього, яких сьогодні ще не існує. Я гадаю, сучасні педагоги усвідомлюють, що не можна вимагати від дітей того, чим вони самі не володіють. Тобто це люди, готові навчити інших професійно розвиватися і рости".

Використовувати нові технології

"Від учителя залежить усе. Якщо педагогічна спільнота не готова сприйняти інновації, не налаштована на нове бачення освіти, якщо немає містка між школою і вищою школою, немає звички використовувати нові технології, тоді навіть найкращі ідеї і проєкти не принесуть результатів".

Чути себе

"Коли ми дивимося на фінських, сінгапурських або ізраїльських педагогів, то говоримо, які вони класні! Єдина відмінність між ними і нашими вчителями — це рівень внутрішньої відпрацьованості. Ми не можемо дати дітям те, чого самі не маємо. Щоб бути такими, треба багато в чому себе перебудувати, приділити достатньо уваги своєму внутрішньому світу і розвитку. А нашим учителям бракує такої звички: подумати про себе, свої справжні бажання, вийти зі стану автоматизму і взятися за внутрішню перебудову".

Брати на себе відповідальність

"Держава не повинна давати педагогу точний перелік тем для занять. Замість цього держава має окреслити мету: чого має досягти учень або учениця. Шлях для досягнення цієї мети вчителі обирають самі. Мова про свободу, яка іде пліч-о-пліч із відповідальністю. Тому ми говоримо, що будуємо спільноту відповідального учительства".

Розвивати soft skills

"Основну увагу сьогодні приділяють так званим soft skills, які можна записати формулою "4К": критичне мислення, комунікація, командна робота і креативність. На жаль, система освіти, яка формувалася протягом XIX – XX століть, майже не розвиває цих навичок, і навіть убиває креативність".

"Щоб у нас з’явилася Нова українська школа, недостатньо видати нові підручники, побудувати чи відремонтувати будівлі, облаштувати кабінети і покращити харчування. Це все важливо, але основа всього — український учитель або вчителька, які з радістю йтимуть на роботу і поважатимуть кожну дитину, віритимуть у неї".

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