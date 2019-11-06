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Було нудно: у Києві школяр кинув гранату в класі. Відео

1.6т Читати матеріал російською

В одній із київських шкіл мікрорайону "Троєщина" школяр кинув навчальну гранату в класі, бо йому стало нудно.

Як розповіли на Facebook-сторінці "Київ оперативний", свої дії хлопець зняв на відео, під час якого вигукував: "Лягай!", пише OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

"В одній із київських шкіл на Троєщині учневі стало нудно на уроці. Він кинув на підлогу навчальну гранату. Все це дійство сам він і зняв на смартфон. На щастя, паніку ніхто не піднімав, але батьків до школи явно запросять", – йдеться в повідомленні.

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Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інцидент.

"Питання в іншому: звідки в школяра граната?", "Якщо б це було до 2014 року, то скидалося б на дитячі забавки. Але сьогодні вони недоречні і можуть призвести до паніки... І це насамперед провина батьків, які мають роз'яснити дитині, що такі пустощі, сьогодні, коли йде війна, можуть призвести до сліз", – написали в коментарях.

Було нудно: у Києві школяр кинув гранату в класі. Відео

Скриншот коментарів

Було нудно: у Києві школяр кинув гранату в класі. Відео

Скриншот коментарів

Було нудно: у Києві школяр кинув гранату в класі. Відео

Скриншот коментарів

Було нудно: у Києві школяр кинув гранату в класі. Відео

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у черкаській школі учень розпилив газовий балончик.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Київ
Теги
конфлікт в школі скандал в школе Троєщина граната
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Livesey David
Livesey David
Велком то Свинapния.
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