"Зупинись! Ти — людина!" Українські школярки записали вражаючу пісню про булінг. Відео

Учні Княжицької ЗОШ I-III ступенів (Київська область) записали пісню "Булінгу Стоп", а згодом зняли відеокліп, про насильство у школі.

Про це керівниця реп-гурту "Перерва на реп" Вікторія Кириченко розповіла в інтерв'ю "Всеосвіті". Групу утворили завдяки зацікавленості учнів репом. Вони брали приклад із Вікторії, адже жінка займається репом із 2013-го року і має багато написаних україномовних пісень.

Понад два місяці тому учениці записали пісню "Булінгу Стоп" із закликом зупинити цькування, залякування та агресію одне до одного (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зупинись. Ти людина, а не підлий агресор. Сьогодні знущаєшся, а завтра під пресом", — такий рефрен у пісні.

Згодом вони зняли відеокліп, який взяв участь у Броварському районному конкурсі відеороликів серед учнівської молоді "Стоп Булінг". Школярі здобули перемогу в номінації "Кращий сценарій".

Зйомки тривали один день, а сценарій придумала керівниця реп-гурту і водночас вчителька школи. У кліпі зображені сцени зі шкільного життя: обмазування крейдою спини, погрози, знущання, викрадення особистих речей.

Булінг у школі Скріншот із відео

Булінг у школі Скріншот із відео

Булінг у школі Скріншот із відео

"Слід не забувати про те, що від булінгу потерпають не тільки діти, а й учителі також... Учні можуть викинути одяг педагога у смітник, потім дістати і поглузувати, як він його вдягатиме. Це є наша реальність. Я, маючи освіту психолога, скажу, що великий поштовх таким діям дає кризовий вік (підлітковий). Це потяг до негативного лідера групи, страх залишитися не таким, як усі, страх бути вигнанцем свого класу, колективу", — розповіла Вікторія.

Школярі хочуть в майбутньому записати перший альбом на більш професійному рівні, але на це бракує коштів.

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