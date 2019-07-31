Булінг в школах України: названі регіони-лідери за кількістю оформлених протоколів

Лідерами за складеними адміністративними протоколами за булінг є Київська, Херсонська, Кіровоградська і Черкаська області. Найменше на закон відреагували Закарпатська та Чернігівська області, де складено по 1 протоколу.

Як пише НВ, загалом за пів року складено 221 адміністративний протокол за булінг.

"Поточна судова практика показує: найчастіше до відповідальності притягується мати порушника, і найменше за все – батько. Також до відповідальності притягують вчителів, повнолітніх та неповнолітніх осіб", – йдеться в повідомленні.

Найбільше від булінгу страждають неповнолітні (14-18 років), а відразу за ними йдуть малолітні (до 14-ти). Також в Україні розглядалась справа, де постраждалим став вчитель, і відповідача було визнано винним.

Найчастішим покаранням є штраф. Загалом стягнено понад 51 тисячу гривень. Крім штрафу, суди практикують попередження, громадські роботи, зауваження і навіть публічне вибачення.

"Немає жодного плану дій, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в школах, так само як і послідовності реагування на такі випадки, хоча антибулінговим законом це передбачено. Простіше кажучи, державний механізм реагування та виховного впливу не вироблено", – йдеться в повідомленні.

Булінг Газета "День

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайського вчителя покарали за те, що він ображав і погрожував школярці.

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