Булінг у школі негативно впливає на майбутнє дитини – дослідження

Вчені з Королівського коледжу Лондона виявили, що шкільний булінг призводить до зменшення в мозку підлітка областей, які пов'язані з мотивацією, увагою і обробкою емоцій. Це негативно впливає на майбутнє дитини.

Як пише портал "Наша мама", 682 підлітки віком 14-19 років з Великобританії, Франції і Німеччини взяли участь в дослідженні науковців. Так, фахівці зіставили результати сканування мозку з результатами опитувань.

Виявилося, що 36 з них страждали від тривалого цькування, а 646 – час від часу зазнавали булінгу.

"Мозок підлітків, які страждають від цькування, відрізнявся від мозку інших дітей, які не піддавалися цьому негативному впливу: деякі області зменшилися, зокрема шкаралупа і хвостате ядро", – йдеться в повідомленні.

У висновку, такі зміни можуть призвести до психічних захворювань, як мінімум – до тривожних розладів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, який буває булінг учителів.

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