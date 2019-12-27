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Булінг, побори і зарплата: українці назвали топ-10 проблем освіти за рік

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Освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, що найчастіше українці зверталися до нього з такими проблемами, як булінг, побори, конфліктні ситуації та насильство.

Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці Горбачова, за два місяці роботи до Служби надійшло 225 звернень та запитів щодо порушених прав, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Аналізуючи, що зроблено цього року, ми вже плануємо свою роботу на наступний. Тому разом з педагогами, учнями та батьками будемо працювати над тим, щоб забезпечувати захист прав в освіті, зробити заклади освіти вільними від конфліктів, булінгу, мобінгу та насильства!" – йдеться в повідомленні.

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Так, у топ-10 найгарячіших тем звернень до освітнього омбудсмена увійшли:

  • булінг, мобінг;

  • трудові питання:

  • побори у закладах освіти;

  • протиправні дії керівників закладів освіти та органів управління освітою;

  • вступ до вишів;

  • неналежні умови праці та навчання;

  • розподіл освітньої субвенції;

  • інклюзивне навчання;

  • зарплата вчителів;

  • фінансова автономія закладів освіти.

Топ-10 проблем освіти

Топ-10 проблем освіти

Facebook Освітній омбудсмен Сергій Горбачов

Як повідомляв OBOZREVATEL, освітній омбудсмен розповів, чи дозволена зйомка в школах України.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Особа
Сергій Горбачов
Місце
Україна
Теги
університет дитячий садок школа викладач зарплата побори в школі булінг
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