Була без нагляду: на дитину в російському дитсадку впала шафа

В Улан-Уде (Росія) на трирічну дитину, яка залишилася без нагляду дорослих, впала шафа в медичному кабінеті дитсадка.

Як повідомляється на сайті управління Слідчого комітету (СК) по Республіці Бурятія, малюк отримав рвано-забиті рани верхньої губи, пише Lenta.ru.

"За версією слідства, 10 вересня дитина залишилася без нагляду в медичному кабінеті. З цікавості вона потягнула на себе дверцята дерев'яної масивної шафи, яка була погано закріплена і нестійко стояла. Через це шафа впала на дитину", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заступник завідувача дитячим садом з адміністративно-господарської частини зобов'язаний контролювати стан всього майна, в тому числі строго стежити за кріпленням меблів.

Тому проти співробітника завели кримінальну справу за пунктом "б" частини 2 статті 238 Кримінального кодексу ("Надання послуг, призначених для дітей, які не відповідають вимогам безпеки для їх життя і здоров'я").

Дитсадок 4mama

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