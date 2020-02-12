"Буквар у школі не вивчила": Москаль жорстко "наїхав" на Новосад. Відео

Ексочільник Луганської та Закарпатської ОДА Геннадій Москаль жорстко висловився про міністерку освіти Ганну Новосад і порадив їй грамотніше писати тексти в соцмережі, щоб не робити багато помилок.

Як заявив він в ефірі програми "Треба поговорити" на телеканалі ZIK, очолювати Міністерство освіти повинна та людина, яка "буквар хоча б у школі вивчила", пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ви міністру освіти скажіть, що, якщо вона пише пост у Фейсбуці, не треба робити 18 помилок, вона все ж таки міністр освіти", – наголосив Москаль.

Москаль жорстко "наїхав" на Новосад

Водночас друга гостя програми – народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко відповіла колишньому главі Закарпатської ОДА стосовно Новосад, що тролінг вийшов "зачотний".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мовознавиця Ірина Фаріон вже критикувала Новосад за пост з помилками в соцмережі, в якому вона описала роботу Нової української школи і своїх пріоритетів на посаді. Згодом керівниця МОН відреагувала на скандал і зазначила, що не боїться визнавати граматичні помилки і вчиться на них.

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