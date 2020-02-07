У мережі набуло популярності ролик з викладачем, який будить втомлених студентів і робить здивований вигляд.

Відео під назвою "Сплячий Етан Хант" розмістив на платформі Reddit користувач з ніком LoneWolfZml, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

На відеозаписі викладач бере книжку, яку кидає на стіл поряд зі сплячим студентом або ж просто гучно закриває. Коли студент прокидається, то він робить щиро вражений вигляд, наче сам здивувався від власних дій.

Будить студентів книжкою: відео з викладачем стало популярним у мережі Скріншот

Проте студенти зазначають, що їм подобається педагог і його методи викладання, тому намагаються рідко засинати в нього на парах.

Ethan Hunt the sleeping from r/WatchPeopleDieInside

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець розповів про роботу вчителем в китайській школі.

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