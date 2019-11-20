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Британські студенти знялися без одягу з вівцями: виник гучний скандал. Фото

2.6т
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Вегани почали цькувати студентів лондонського Королівського ветеринарного коледжу (Великобританія), які знялися з вівцями без одягу для благодійного календаря.

Оголені старшокурсники знялися для благодійного календаря. За планом, виручка піде на благодійність, пише "ТСН" з посиланням на The Guardian (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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На календар звернули увагу вегани-ветеринари із товариства Veterinary Vegan Network. Їх розлютила сторінка з фотографією, на якій сім голих студентів прикривали статеві органи вівцями, притримуючи їх за передні ноги, наче під час ветеринарного огляду. Вони визнали цей кадр знущанням над тваринами.

Директор коледжу Стюарт Рейд оголосив, що з календаря приберуть світлину з вівцями і вибачився перед тими, кого він обурив.

Британські студенти знялися без одягу з вівцями

Британські студенти знялися без одягу з вівцями

ТСН

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Місце
Великобританія
Теги
освіта тварини
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