"Боїмося за дітей": у Запорізькій області школа замовчувала масове захворювання туберкульозом

У Кам'янко-Дніпровській школі №3 Запорізької області адміністрація вирішила замовчувати захворювання на туберкульоз серед учнів.

Про це у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS" повідомив користувач Стас Фіолетовий. За його словами, до школи протягом двох років ходила дитина, хвора на туберкульоз, яка невдовзі померла, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Після цієї смерті в школі знайшли ще одного учня 6-го класу із закритою формою туберкульозу. Лікарня повинна була робити карантин в школі з дезінфекцією, але всього цього не було. Тільки 6 клас був закритий, а всі інші вчилися, це промовчали", – розповів місцевий житель.

Також захворіла ще одна сім'я – четверо людей лікуються в тубдиспансері. Зазначається, що міська громада намагається замовчати цю справу, а не вирішити. Батьки бояться відпускати дітей до школи, адже вони можуть захворіти.

У Запорізькій області школа замовчувала захворювання туберкульозом

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інцидент. Деякі наголошували на тому, що дітей варто перевести до іншої школи, а інші – що спершу потрібно всім перевірити стан здоров'я.

"Зверніться до тубдиспансеру, щоб перевірити дітей і всіх членів сім'ї. Дітей я б перевеле в іншу школу відразу ж, або на домашнє навчання", "Я б зробила запит-скаргу на Управління освіти, з чітким описом ситуації і переліком питань по пунктах", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові у вчительки першокласників знайшли відкриту форму туберкульозу.

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