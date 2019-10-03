Бив кулаками і матюкався: справа про булінг в школі Харкова отримала неочікуваний фінал

Комінтернівський районний суд Харкова розглянув справу про булінг, де учень побив однокласника і заподіяв шкоду його здоров`ю, але не виніс вироку правопорушнику та його батькам.

Причиною для провадження стала заява батьків учнів колишнього 1-А класу школи № 60, які звернулися взимку 2019 року до поліції з груповими та особистими скаргами на одного зі школярів-першачків, пише Харків.Коментарі.

Поліція зібрала свідчення, що малолітній упродовж двох місяців бив однокласників кулаком у живіт і ногу, штовхав об стіну, публічно виражався нецензурною лексикою. Згодом він штовхнув по сходах та вдарив кулаком у спину учня зі свого класу, чим заподіяв психологічну та фізичну шкоду його здоров`ю.

На судовому процесі мати неповнолітнього правопорушника свою провину заперечувала.

Суддя заслухала всі сторони конфлікту і постановила, що в даному випадку дійсно має місце агресивна поведінка з боку малолітнього першокласника стосовно інших учнів 1-А класу.

"В даному випадку відсутні складові поняття цькування (булінгу), це не є цькуванням, а є проблемою з агресивною поведінкою конкретної дитини. То ж мати малолітнього звільнили від адміністративної відповідальності, а провадження в цій справі закрили", – йдеться в повідомленні.

Після вироку суду мати правопорушника забрала документи зі школи № 60, а до навчального закладу повернулися діти, яких батьки наприкінці навчального року 2018/2019 перевели до інших закладів освіти через малолітнього забіяку.

Булінг 20 хвилин

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області покарали батьків за булінг сина.

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