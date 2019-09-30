"Бив головою об стіл": на Буковині вчитель покарав старшокласника за погану поведінку

У селі Михальча (Чернівецька область) вчитель фізики Віктор Драгомарецький під час уроку побив старшокласника за погану поведінку.

Інцидент однокласники зняли на відео, яке ховали рік, і нещодавно виклали в соцмережі, йдеться в сюжеті каналу "НТН" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вчитель наніс учню декілька ударів рукою і вдарив головою об стіл.

"Нас ніхто не повідомив, що таке трапилося: ні учень, ні його мама. Вчитель отримає догану або звільнення за нетактовну поведінку", – розповів директор Михальчанської школи.

Сам педагог зізнався, що шкодує про скоєне. Спалахнув, бо учні заважали вести урок.

Правоохоронні органи зацікавилися цією справою. Проте мати хлопця, якому вчитель завдав ударів, звернулася до поліції із заявою про припинення розгляду матеріалів інциденту, оскільки ні до кого не має претензій.

Вчитель побив школяра Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській школі вчитель разом із дітьми побили першокласника.

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