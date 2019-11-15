Битва за місце: як вчителю відмовляють в роботі

Криза професії – цього року на вчителів пішла вчитися ще менша кількість молоді. І це тоді, як вирішили першочергово зараховувати всіх саме на педагогічні спеціальності. Звісно, щоб потім молоді вчителі могли відпрацювати в селах та віддати свій борг державі. Але чи дійсно в селах брак учителів? Ми в Pro.Школу змогли поглянути на цю ситуацію зсередини.

За офіційними даними аналітичного центру CEDOS у сільських школах 15% учителів читають по 3 різних предмети. Цей відсоток удвічі більший, ніж в середніх містах. Здається, це свідчить про те, що в сільській місцевості не вистачає кадрів. Чи не так?

Але, на жаль, часто ситуація значно гірша і заплутаніша. Адже щоб отримати місце в районній чи сільській школі доводиться давати хабаря. До безкоштовної онлайн консультації вчителів Pro.Школу неодноразово надходили листи з питаннями про те – як отримати місце в школі? Як вибороти його? Якщо відділ освіти запевняє, що вільних місць немає, а в школах говорять – "знайдемо, якщо дасте гроші".

ПЛАТИТИ АБИ ВІДРОБЛЯТИ

"Я вже другий рік не можу отримати роботу. Відділ освіти постійно повторює, що місць немає. У нас є три школи та один дитячий садочок. Там є вчителі, які давно могли вийти на пенсію. Але, звісно, вони хочуть лишитися, щоб заробляти. В одній зі шкіл мені сказали – плати доларами і ми тебе влаштуємо" – уявіть, що вчителю необхідно заплатити за те, аби влаштуватися в державну школу. А суми хабарів називають такі, що педагогу потім доведеться відпрацьовувати ці кошти понад рік. Як законно врегулювати таку ситуацію? Ловити адміністрації на хабарі? Подавати заяви до суду?

Юристи стверджують, що вчитель має отримати офіційну заяву від відділу освіти про те, що місць немає. Або відмову з поясненням, чому кандидату не дають роботи. Тоді з подібними папірцями можна звертатися до суду та якось аргументувати свою заяву. Але може статися так, що офіційно місць немає – на папері – а насправді з’являться вони хоч завтра, якщо заплатити.

Юлія Бровінська - вчителю відмовляють в роботі Дзеркало Коломиї

"Я молода вчителька, вже пів року ходжу до нашого відділу освіти. Звісно, всі мене вже там ненавидять. Останнього разу відповіли, аби сама ходила по школах та шукала місця, а в них такої інформації немає. Кажуть – робота ж тобі треба, ти й шукай" – за 4 місяці ми отримали кілька подібних листів.

З такими ситуаціями має розбиратися Центр оцінювання та якості освіти. Відділ освіти, який відмовляється надати інформацію про вакансії – це взагалі як? Тут потрібна офіційна перевірка. Але бюрократія не спить і, на жаль, учителю знайти роботу не допомагає. Доводиться буквально змагатися за своє право працювати та переїжджати до інших міст, як місіонеру. Проте вчителі теж мають свої родини і щоб влаштувати такий переїзд потрібні чималі кошти. З платнею вчителя організувати це – вже задачка із зірочкою.

УЧИТЕЛІ, ЯКІ НІКОМУ НЕ ПОТРІБНІ

Держава може впроваджувати реформи, ламати систему, але поки ці зміни, на жаль, ще довго крокуватимуть до всіх куточків країни. В окремих містах та селах діє своя корпоративна культура. Часто шкільні питання розглядають не нарівні Закону "Про освіту" чи Статуту школи, а з огляду на панібратські стосунки. Ми можемо скільки завгодно малювати картинку ідеальної школи, але реальність часто інша.

"Я відбула практику в школі і хотіла лишитися там працювати. Як говорив мені до того директор, місце було, бо вчителька переїхала до міста. І я сподівалася, що зможу його зайняти. Але після практики мені натякнули, що я маю сплатити добровільний внесок, інакше це місце віддадуть чиїйсь доньці, яка навіть педу не закінчила" – на жаль, інколи в школах, де не вистачає вчителів, години розділяють серед колег. Просто аби задля того, щоб мати більшу платню. І не вписувати в колектив нового вчителя.

Цей нерівномірний розподіл робочої сили теж псує репутацію професії. Загальна картина виглядає так, що у нас буквально брак кадрів по країні, а в педагогічних вишах навіть недобір. Але в певних містах та селах нові вчителі буквально нікому не потрібні. Хіба в такому випадку держава не мала би забезпечувати їх хоча б мінімальним проживанням та зручностями задля переїзду в інші місця? Туди, де є робота і за неї не потрібно платити хабарі.

Юлія Бровінська - вчителю відмовляють в роботі Etcetera Media

ЩО Ж РАДЯТЬ ЮРИСТИ?

Якщо вам відмовляють в роботі, ви маєте відстоювати своє право. Найперше – звертайтеся до відділу освіти:

Усі офіційні вакансії – це прерогатива саме відділу освіти. Вони мають направити вас до конкретної школи на співбесіду. Якщо вакансій немає – обов’язково подайтеся на біржу праці. Якщо у відділі освіти стверджують, що вакансій немає, а в школах вам говорять, що вони є, але "за умови" – вимагайте офіційного листа від відділу освіти про те, чому вам не дають роботу. З ним ви можете піти в суд т відстояти свої права. Ви можете подати заяву в суд і в разі, якщо від вас вимагають хабар і ви маєте докази цього.

Минулого разу ми говорили, чому школі потрібна медіація. Якщо у вас є будь-які питання стосовно роботи в школі, пишіть нам на proshkolu.com.

Юлія Бровінська - вчителю відмовляють в роботі Ukr.Life

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