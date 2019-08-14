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Біологія найдешевша: стали відомі розцінки на репетиторів в Україні

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В Україні найвищі середні ціни за індивідуальні заняття з таких мов як: нідерландська, іврит, шведська та східні. Найдешевше обійдуться приватні уроки з білогії та хімії.

Як пише УП.Життя, ціни за годину заняття залежать від міста, предмету та рівня підготовки. У 2018-2019 році найбільший попит був на викладачів, що готують до ЗНО з української та англійської мов, математики та історії України (щоб переглянути інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Так, за 1 годину заняття з нідерландської мови прийдеться заплатити в середньому 258 гривень, програмування – 195 гривень, а за біологію – 121 гривню.

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"Здебільшого ринок репетиторства України росте за рахунок попиту на заняття з підготовки до ЗНО чи заняття за шкільною програмою. Дорослі звертаються до приватних викладачів для вивчення іноземних мов", – йдеться в повідомленні.

Також спостерігається "сезонне" зростання попиту на предмети, які є обов’язкові для вступу до вишів: математика, українська, англійська, хімія чи біологія.

Розцінки на репетиторів з різних предметів

Розцінки на репетиторів з різних предметів

УП.Життя

Розцінки на репетиторів з різних предметів

Розцінки на репетиторів з різних предметів

УП.Життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриневич виступила проти приватних уроків.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освіта школа
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