Більше не вигнанці! Марина Порошенко заявила про прорив у реформі інклюзивної освіти

Кожна четверта школа в Україні стала інклюзивною, у звичайних загальноосвітніх закладах навчається 17 тисяч дітей з особливими освітніми потребами, а три роки тому їх було тільки 2 500.

Про це заявила дружина п’ятого президента України Марина Порошенко в інтерв’ю телеканалу "Прямий". За її словами, статистичні дані підтверджують ефективність впровадження інклюзивної освіти в Україні.

"Перед нами стояло завдання інституалізації інклюзивної освіти, щоб вона стала частиною українського суспільства і держави. Ми підійшли комплексно, працювали відразу на законодавчому рівні, вносили фінансові пропозиції, кадрова підготовка, створення безбар’єрного освітнього середовища і безумовно – це робота з громадськістю і батьками, які виховують дітей з особливими освітніми потребами", – сказала вона.

Марина Порошенко

"Якщо казати про мережу інклюзивно-ресурсних центрів, яку ми зробили абсолютно з нуля, ми маємо на сьогодні більше 600 таких центрів по всій Україні. А до кінця 2020 року відкриється ще 100, і вони будуть максимально наближені до місця проживання кожної дитинки, яка потребує допомоги", – наголосила Порошенко.

Вона розповіла про особливості роботи інклюзивно-ресурсних центрів та стимулювання роботи вчителів у інклюзивних класах.

"Інклюзивно-ресурсні центри оснащені сучасними міжнародними методиками оцінки розвитку кожної дитини. Це дуже допомогло вчителям у навчальному процесі, тому що вони змогли більш якісно надавати освітні послуги дітям. Для того, щоб заохотити вчителів, було виділено 20% надбавку до заробітної плати тим, хто працює в інклюзивних класах. Ми розуміли, що це додаткове навантаження та знання. Нам вдалося вибити цілу ставку асистента вчителя. До цього було тільки пів ставки асистента вчителя на інклюзивний клас", – зазначила Порошенко.

За її словами, вдалося закріпити на державному рівні ставку асистента дитини, для тих дітей, які не можуть самі за собою доглядати. Також налагоджена робота в школі під час навчального процесу, уроків у школі – і це теж ще один важливий крок в реалізації системи інклюзивної освіти.

"Робота з суспільством, громадськістю, батьківськими об’єднаннями, які дійсно дуже часто не знають саме своїх прав і можливостей, які вони можуть вимагати від громади, суспільства, школи і, таким чином, виникли і школи відповідального батьківства. Ми підписали меморандум з громадськими організаціями, які займаються саме питаннями підтримки дітей з інвалідністю і дітей з особливими освітніми потребами. Ми розуміємо, що без цього трикутника: дитина, батьки і освітяни, ми не побудуємо якісну модель надання освітніх послуг кожній дитині", – сказала Порошенко.

Марина Порошенко висловила переконання, що реформа інклюзивної освіти є незворотною, адже суспільство розуміє її необхідність для комплексної освіти та соціалізації дітей з особливими потребами.

Марина Порошенко

"Зламати не можна цю реформу, але можна загальмувати. Наприклад, не давати кошти, ми бачимо вже це по Українському культурному фонду, і намагатися зберегти стару систему спеціалізованих навчальних закладів. Я весь час говорила, що інклюзивна освіта – це не замінник спеціалізованої освіти, це альтернатива. Кожна родина вільна вибирати – куди віддати свою дитину. Наше завдання – побудувати систему інклюзивної освіти настільки комфортною, привабливою, сучасною, щоб дійсно батьки хотіли віддавати туди своїх дітей", – наголосила вона.

Марина Порошенко акцентувала на тому, що для неї найважливішим є вплив впровадження інклюзивної освіти на суспільство та життя дітей, а не вшанування заслуг, тому спроби нової влади знівелювати її участь в цьому процесі є марними.

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"Мене вже попереджали, що мене викреслюють скрізь з історії інклюзивної освіти: "Це на сьогоднішній день суто державна реформа. А вас там вже немає". Я кажу на це – дай Боже, найголовніше, щоб реформа жила. Бо ми її впроваджували задля суспільства. Для мене важливо, щоб вона дійсно запрацювала на державному рівні. Щоб це не був просто благодійний проєкт Фонду Порошенка в окремо взятій школі чи області, а щоб це запрацювало на державному рівні, щоб держава несла відповідальність потім перед цими дітьми і їхніми родинами на майбутнє", – сказала Порошенко.

Вона зауважила, що системно комунікує з батьками дітей з особливими потребами, адже тільки так можна оцінити ефективність реалізованої реформи та виявити проблеми, які потребують вирішення.

"Зв’язок з родинами таких дітей для мене – це інтерактив, який дуже важливий. Я знімаю той зріз проблематики, яка ще залишається. Якщо дивитися на міжнародний досвід – вони почали реалізовувати інклюзивну освіту в своїх закладах. Постають нові вимоги, сучасні технології, які потрібно імплементувати, перелаштовувати ці процеси. І я думаю, що ми обов’язково долучимося до цієї світової тенденції", – додала Порошенко.

Марина Порошенко

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