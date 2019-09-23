"Безкоштовно навіть дозвілля": українка вразила розповіддю про навчання в США

Українка Софія Мікадзе стала студенткою приватного коледжу Episcopal Higher School у Вашингтоні (США). Грант, який виграла дівчина, повністю покрив усі витрати на навчання.

У школі киянка посилено займалася англійською мовою і паралельно збирала всі необхідні документи, йдеться в сюжеті UATV (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тиждень у Софії розписаний похвилинно: уроки, додаткові гуртки і заняття спортом. Все це передбачено навчальною програмою. Предмети студенти обирають самі, обов'язкова тільки англійська мова.

"Ось що дійсно тут добре – це свобода вибору, що стосується уроків, які хочеш вивчати в навчальному році. Я вирішила обрати економіку, політику, статистику, німецький, хор і музичну теорію", – зазначила українка.

Софія Мікадзе Скріншот

За словами Софії, студенти з України більш ерудовані. Адже 23 обов’язкових предмети в школах дають хороший рівень знань із базових наук, які можна розвивати і в американському коледжі.

Навчання в Episcopal Higher School, проживання, харчування та навіть дозвілля покриває грант. У коледжі Софія навчається вже другий рік, а наступного року вона вже зможе подавати документи до вищого навчального закладу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі відмінності навчання у вишах Британії та України.

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