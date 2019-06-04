Без паспорта та під шифром: випускникам з Криму і Донбасу спростили вступ до вишів

Випускники шкіл, які проживають на території окупованого Донбасу і Криму, зможуть вступати до вишів за спрощеною процедурою.

Як повідомили в Міносвіти, таким абітурієнтам не потрібно здавати зовнішнє незалежне оцінювання, а також мати паспорт громадянина України та атестат.

З 3 червня 2019 року по всій Україні почали роботу освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна". До 27 вересня через ці центри українці з окупованих територій можуть вступити до навчальних закладів.

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Центри "Крим-Україна" відкрилися на базі 35 вищих навчальних закладів у восьми областях: Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській областях і Києві.

Центри "Донбас-Україна" діють на базі більш 40 вузів - переміщених із зони ООС або тих, які розташовані на підконтрольній уряду України території Луганської та Донецької областей: Бахмут, Вінниця, Дніпро, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровск, Лиман , Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Старобільськ, Слов'янськ, Торецьк.

У міністерстві відзначили, що для упрошенной процедури в центр потрібно принести заяву і заповнити освітню декларацію. Здати три іспити (українська мова, історія України та профільний предмет (або творчий конкурс). Потім отримати в школі, закріпленої за освітнім центром, тимчасову довідку, яку протягом трьох місяців треба замінити на документ про освіту державного зразка.

Випускники в Україні Паноптикон

Центри працюватимуть до кінця вересня, але щоб гарантовано претендувати на бюджетні місця, що надходять потрібно подати документи до певної дати.

Начальник головного управління вищої освіти МОН Світлана Кретович заявила, що безпека випускників, які живуть на окупованих територіях, є пріоритетом і що в наказах про зарахування їх прізвища обов'язково шифруються.

Надходження на бюджет на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямування)

Для абітурієнтів з Криму і Севастополя:

Прийом документів - до 12:00 19 липня.

Вступні іспити - до 19 липня.

Зарахування - до 15:00 22 липня.

Для вступників з Донбасу:

Прийом документів - до 18:00 22 липня.

Вступні іспити - до 25 липня.

Зарахування - до 12:00 1 серпня.

Надходження на бюджет на молодшого спеціаліста на базі 11-ти класів

Для абітурієнтів з Криму і Севастополя:

Прийом документів - до 18:00 29 липня.

Вступні іспити - до 28 липня.

Зарахування - до 12:00 4 серпня.

Для вступників з Донбасу:

Прийом документів - до 18:00 29 липня.

Вступні іспити - до 28 липня.

Зарахування - до 12:00 6 серпня.

Надходження на бюджет на молодшого спеціаліста на базі 9-ти класів

Для абітурієнтів з Криму і Севастополя:

Прийом документів - до 18:00. 13 липня

Вступні іспити - до 21 липня.

Зарахування - до 18:00 29 липня.

Для вступників з Донбасу:

Прийом документів - до 18:00 13 липня.

Вступні іспити - до 21 липня.

Зарахування - до 18:00 29 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український центр оцінювання якості освіти зараз розробляє завдання для зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року.

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