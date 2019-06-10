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Без парт, Wi-Fi та екзаменів: еко-школа посеред пустелі

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На висоті приблизно 3,350 м над рівнем моря в історичній області Ладакх (Індія) знаходиться один з найбільш незвичайних навчальних закладів для молоді - школа SECMOL.

Як зазначається на сайті школи, вона є дружньою до екології спільнотою, де цінують міжкультурний обмін. Її студенти - підлітки 15-18 років, що вчаться англійській мові та екологічній свідомості. Комп’ютерів і парт тут немає, Wi-Fi - теж, а на уроках математики студенти обчислюють ефективність сонячної плити для нагрівання води або вираховують кількість води для поливання городу.

Район, в якому розташована школа, - майже суцільна кам’яниста пустеля і гори. Але у дворі ростуть дерева, за кожним дбайливо доглядають. Кампус збудовано з каменю та дерева з дотриманням місцевих архітектурних звичаїв.

Без парт, Wi-Fi та екзаменів: еко-школа посеред пустелі

secmol.org

Час тут біжить по-іншому: природні умови в цьому районі настільки суворі, що школі довелося перейти у власний часовий пояс, щоб максимізувати “прийом” сонячного світла. Влітку температура може сягати +30 °С, взимку коливається від -15 °С до -25 °С. Коли випадають рясні сніги, сюди вже не можливо добратися, тож на кілька тижнів школа стає “відрізаною” від зовнішнього світу.

Чергові по кухні стають до роботи з 4 ранку. О 7 годині вже починається навчання. Крім занять, кожен студент має ще й побутові обов’язки: доглядати корів, працювати на городі, куховарити, прибирати тощо. Працюють і вчаться до пізнього вечора.

Директор закладу Кончок Норгей вірить: якщо ви зробите погано іншій людині чи природі навколо - зло повернеться до вас. Про навколишнє середовище у школі дійсно дбають. Пластикові пакети тут не використовують, пестициди - теж. Овочі удобрюють гноєм корів і компостом, воду гріють на сонячних печах або на біогазі, що утворюється в результаті змішування гною з водою при анаеробному (без доступу повітря) бродінні. Вода беруть з підземного джерела. А освітлення та обігрів приміщення - від сонячних батарей.

Без парт, Wi-Fi та екзаменів: еко-школа посеред пустелі

secmol.org

Випускники школи працюють над виробництвом фільмів з екологічної тематики, створюють еко-туристичні компанії, а одна з випускниць, наприклад, планує відкрити власне виробництво будматеріалів з соломи, багна та відходів деревообробного виробництва.

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