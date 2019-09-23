Без мила, паперу і дверей: з'явилося відео з туалетами-дірками в школах Закарпаття

На Закарпатті школярі змушені ходити в туалет на вулиці, де немає ні мила, ні туалетного паперу. Двері не зачиняються, їх школярі тримають руками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Хустської РДА Михайло Калинич розповів, що на облаштування внутрішніх вбиралень потрібно приблизно 8 млн грн, йдеться в сюжеті ТРК "Мукачево" (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Директорка Забрідської школи Галина Федина, де нещодавно дитина впала у вигрібну яму шкільного туалету, зазначила, що вони не можуть поставити вбиральню всередині через брак коштів. Будівля з самого початку не розраховувалася на загальноосвітній заклад.

Холодні туалети на Закарпатті Скріншот

У Крайниківській школі Хустського району обладнали туалет на вулиці, але умови там зовсім інші. Їхні клозети чисті та зручні. Проте незручність існує. Взимку та восени дітям треба виходити на вулицю, вдягатися тощо.

Туалет в Крайниківській школі Скріншот

Туалет в Крайниківській школі Скріншот

За словами освітян, аби зрушити ситуацію з мертвої точки, потрібна ініціатива самих батьків, яку вони не виявляють. Ніяких звернень ні до адміністрацій шкіл, ні до місцевих департаментів освіти ніколи не було.

Холодні туалети на Закарпатті Скріншот

Холодні туалети на Закарпатті Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті працівники управління освіти масово звільняються.

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