Без контрацепції і з молитвою: батьки влаштували "бунт" через нововведення в українських школах

В Україні батьки обурені новим шкільним підручником для 10-11 класів "Основи сім'ї" Адріана Буковинського, бо в ньому написано про християнство, небезпеку контрацепції та дошлюбного сексу.

Із вересня 2019 року деякі українські школи ввели в освітню програму курс "Основи сім’ї". Це факультативний урок, проте в школах Тернополя його ввели як обов'язковий, пише OBOZREVATEL із посиланням на theБабель (щоб переглянути фото підручника, доскрольте до кінця сторінки).

За підрахунками автора курсу Адріана Буковинського, предмет читають у понад 120 українських школах. Це менш ніж один відсоток від загальної кількості середніх шкіл, яких в Україні понад 16 тисяч.

"У підручнику дуже багато такого, що треба дітям. От, наприклад, плідність подружньої пари. Методи розпізнавання плідності. Багато прекрасних тем", – розповіла директорка черкаської школи Світлана Осадча.

Коли предмет Буковинського з’явився в українських школах, його почали активно обговорювати в Facebook-спільноті "Батьки SOS". Деяким батькам не сподобався курс, через що вони звернулися до міністерки освіти Ганни Новосад.

Основи сім'ї theБабель

Основи сім'ї theБабель

Основи сім'ї theБабель

Наприклад, у підручниках написано:

Якщо хлопець і дівчина вступають в інтимні стосунки, то за цим майже завжди настає розрив відносин. Тут навіть не потрібно спиратися на якісь наукові дослідження.

Рівень розлучень серед пар, які мали статеві стосунки до одруження, більше як на 50% вищий, ніж серед тих, які утримувалися до одруження.

Рішення жінки перервати вагітність не є обґрунтованою з точки зору моралі підставою здійснення аборту.

Використання більшості контрацептивів та здійснення абортів є убивством.

Призначення жінки – давати й оберігати життя. Вбивство дитини суперечить природі жінки.

Молитва – запорука позитивного душевного стану.

Дружина від природи – більш ефективний вихователь і може допомогти чоловікові усвідомити своє батьківство і стати успішним батьком. // Моліться за нього, зокрема разом із дітьми.

"У книжці є серйозний християнський православний складник, і батьки занепокоєні через це, особливо ті, які сповідують якусь іншу релігію", – пояснила позаштатна радниця Новосад Олена Масалітіна.

Автор "Основ сім’ї" Адріан Буковинський назвав батьківське звернення "емоційним". Він упевнений, що його курс відповідає всім вимогам і не бачить у ньому нічого дискримінаційного:

"Програма була схвалена як варіативна частина освітнього процесу. Якщо школа вважає за потрібне вибрати курс "Основи сім’ї", вона це робить", – додав автор.

Основи сім'ї theБабель

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських школах введуть фінансову грамотність.

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