Без їдальні, але з іржею та купою сміття: школа під Дніпром потрапила в скандал

У селі Олександрівка (Дніпропетровська область) в школі розгорівся скандал, тому що діти два роки харчуються в жахливих умовах: їдальні немає, а їжа – привізна і дорога.

Про інцидент повідомила мати Ольга Ткаченко в Facebook-групі "БАТЬКИ SOS". За її словами, районна держадміністрація в 2018 році обіцяла капітальний ремонт їдальні та актового залу, було проведено тендер, але на початку навчального року 2019-2020 договір з підрядником було розірвано (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Роботи почалися, був тільки перекритий дах та виконано демонтаж – це все тільки за 3 мільйона грн, аж смішно. Тепер знову 2-3 місяці бюрократії, новий тендер, новий підрядник, очікування надходження бюджетних коштів на ремонт, а діти далі залишаються без їдальні", – розповіла Ткаченко.

Також зазначається, що після демонтажу залишилося будівельне сміття, яке досі перебуває навколо школи. Діти постійно знаходяться поруч з іржавими дошками, цеглою, наражаючись на небезпеку. А місцева влада тільки годує обіцянками.

"Наша школа одна з кращих в Дніпропетровській області, вчителі з величезним педагогічним досвідом. Таке ставлення чиновників просто обурливе", – додала Ткаченко.

Рік тому про школу зняв сюжет 34 телеканал, в якому йдеться, що для половини дітей готову їжу привозить приватна компанія. Школярі їдять з пластикових тарілок. А інші учні – приносять обід з дому і від вимушеної "сухої" їжі часто хворіють.

Олександрівська школа

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, гімназія Києва втрапила у скандал через їдальню.

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