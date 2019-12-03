Б'є та принижує: на Волині вчителька зацькувала школярку через релігію

У ліцеї №1 Нововолинська Волинської області вчителька влаштувала булінг четвертокласниці через її релігійні переконання.

Про конфлікт розповіла мати школярки Ірина Оселедчук. Керівництво школи заперечує упереджене ставлення до дитини. Справою займається поліція, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на місцеве видання "БУГ" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Оселедчук розповіла, що класна керівниця регулярно била указкою, систематично принижувала її дочку в присутності всього учнівського колективу, налаштовувала дітей проти. Діти, своєю чергою, також били однокласницю.

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"Що така ситуація триває з 1-го класу навчання, дізналися за допомогою психолога. Дитина сама нічого не розповідала", – наголосила мама потерпілої.

На думку Оселедчук, цькування доньки відбувається через те, що її сім’я належить до Свідків Єгови. Після осінніх канікул Валерію перевели в інший клас. Проблем не було, але 11 листопада колишній однокласник знову вдарив дівчинку. На батьків хлопчика склали протокол.

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"У школі всюди є камери відеоспостереження: виходять і на коридор, і на сходи. Разом із батьками передивлялися відеозаписи. Ситуацію, про яку розповідає мама, не побачили. Вона і сама плутається в розповідях, де саме це було", – пояснив директор ліцею Сергій Мороз.

Класна керівниця Тетяна Петрівна розповіла, що Оселедчук є людиною конфліктною. Вчителька повідомила, що за приниження її честі та гідності планує також звернутися до правоохоронних органів.

"Була ситуація, коли Лєра прийшла до школи в бальному платті, з розпущеним волоссям і в масивних сережках, я просто сказала всім учням, щоб ходили скромно. Мама сприйняла це за публічне приниження. Так, було, що простим олівчиком легенько по руках пройшлася, можливо неправильно вчинила, я це визнала", – розповіла вчителька.

Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук розповів, що за фактом побиття школярки ровесником на батьків складений протокол, бо відповідальності в такому віці діти не несуть. Щодо булінгу в школі – відкрите провадження, триває розслідування.

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