Батько випадково сфотографував, як його діти купаються з акулами

У місті Нью-Смірна-Біч, штат Флорида (США), батько Деніел Уотсон вирішив запустити дрон, щоб з висоти сфотографувати своїх дітей, які купались. Проте на зображенні він помітив, що поблизу плавали акули.

За словами чоловіка, це сталось під час сімейного відпочинку на місцевому пляжі, пише Сьогодні з посиланням на BuzzFeed News (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Коли 35-річний американець запустив дрон у повітря, то помітив, що якась тінь у воді наближається до дітей. Він одразу попросив дружину вивести хлопців на берег.

"Вдома Деніел розглянув фото докладніше і побачив, що на зображення дійсно потрапила акула. Примітно, що через тиждень на цьому ж пляжі підводний хижак напав на молодого серфера. 18-річний хлопець катався на дошці, коли акула раптово вкусила його за ногу. Напад стався в тому ж районі, де з родиною відпочивав Уотсон", – йдеться в повідомленні.

Діти в морі з акулами facebook.com/DanwatsonLC

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