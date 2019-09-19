"Змушують вибирати російську!" Стало відомо про тиск на батьків школярів Криму

Юрист і правозахисник Ленура Енгулатова повідомила, що в кримських школах батьків змушують вибирати для дітей російську мову замість рідної.

Дорослим роздають заяви, де вони вказують під дуже сильним тиском з боку адміністрації, що не вибирають рідну мову для навчання, пише Крим.Реалії.

"Проводиться масштабна інформаційна програма серед батьків, в ході якої вони отримують неправильну інформацію. Адміністрація школи розповідає, що рідну мову вивчати – це складно, що держіспити слід складати російською, а вивчення рідної мови займає одну годину, яка буде вихоплюватись з розкладу з російської мови", – сказала Енгулатова.

Зазначається, що в кінці 2017 року в Криму була прийнята "дорожня карта" по вивченню рідних мов в школах і дитячих садах. А адміністрації навчальних закладів повинні були інформувати батьків про таку можливість.

На даний момент немає реакції відповідних відомств окупованого Криму на цю інформацію.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, школярі Севастополя почали вивчати українську мову.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!