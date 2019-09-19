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"Змушують вибирати російську!" Стало відомо про тиск на батьків школярів Криму

1.4т Читати матеріал російською

Юрист і правозахисник Ленура Енгулатова повідомила, що в кримських школах батьків змушують вибирати для дітей російську мову замість рідної.

Дорослим роздають заяви, де вони вказують під дуже сильним тиском з боку адміністрації, що не вибирають рідну мову для навчання, пише Крим.Реалії.

"Проводиться масштабна інформаційна програма серед батьків, в ході якої вони отримують неправильну інформацію. Адміністрація школи розповідає, що рідну мову вивчати – це складно, що держіспити слід складати російською, а вивчення рідної мови займає одну годину, яка буде вихоплюватись з розкладу з російської мови", – сказала Енгулатова.

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Зазначається, що в кінці 2017 року в Криму була прийнята "дорожня карта" по вивченню рідних мов в школах і дитячих садах. А адміністрації навчальних закладів повинні були інформувати батьків про таку можливість.

На даний момент немає реакції відповідних відомств окупованого Криму на цю інформацію.

"Змушують вибирати російську!" Стало відомо про тиск на батьків школярів Криму

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, школярі Севастополя почали вивчати українську мову.

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Тема
Анексія Криму
Теги
Новини Криму школа діти російська мова
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руденко евгений
руденко евгений
прожил в Крыму последние пол года! Просто не видел желания учить украинский язык. Не скажу, что это хорошо. Даже скажу, что это плохо. Чем больше языков мы знаем, тем больше приспособлены мы к жизни в этих, не самых комфортных условиях. Моя дочь знает в совершенстве русский, украинский, английский, немецкий, немного французский. Вот, именно это и помогает ей в жизни. Всё остальное от лукавого.
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
А почему поганая свинья бротский не ведет свой сайт исключительно на усраинском языке? Потому что 90% сразу отпишутся?)))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Где доказательства? Даже школьники научились снимать на мобильный, когда учитель линейкой по лбу стукнет. Юрист блин голословная
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