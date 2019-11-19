Батьки її захищають: у Києві вчителька зривалася на першокласників. Відео

У школі №69 Солом'янського району міста Києва вчителька Галина Тимофєєва зривалася на учнів 1-Б класу.

Відповідне відео, де чути крик педагогині, оприлюднили на Youtube-каналі "Батьки SOS", пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Заплющте очі і просто послухайте. Діти шести-семи років після садочка опиняються у школі. Де на них чекає такий перший вчитель чи перший мучитель, м'яко кажучи. Володимире Чеховський, дякуємо за запис", – написав Роман Корсун у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS".

Проте не всі вважають вчительку винною. Мати учня Анна Баздирева заявила, що через декількох першокласників Тимофєєва постійно зривається.

"Що робити, коли в класі понад 30 учнів, а батьки трьох дітей влаштували булінг класному керівнику? Від цього безкінечного нервування вчителька йшла на лікарняний", – додала Баздирева.

Повідомлення Анни Баздиревої Facebook Roman Korsun

Користувачі соцмережі зазначили, що їм страшно за дітей, адже вчителька не повинна так поводитися.

"Через таку ж саму ми забрали дитину з 1-го класу", "Це ж діти 6-7 років. Як можна було їм заслужити таке від недовчителя?", "Я лиш трошки послухала цей крик і мені не дуже добре, а бідні діти слухають цю потвору щодня", – написали у коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот

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