Батькам на замітку: як підготувати дитину до школи

Під час дошкільного віку важливо допомагати малюку розвиватися і ставати самостійним, не пригнічуючи його особистість.

Як пише Телеграф, батькам радять не допомагати дитині в тому, що вона може зробити сама. Дорослій людині швидше прибрати всі іграшки, але так ми забираємо можливість поліпшити свої навички. Етап дитячого розвитку, коли дитина відстоює свою самостійність, треба всіляко підтримувати, а не блокувати.

"Не кидайтеся на допомогу при перших дитячих невдачах. Красиво намалювати лінію вийде не відразу. Тому утримайтеся від зауважень. Відзначайте хороші вчинки і досягнення дитини, ніж його промахи. Дорослі ніби подають сигнал: щоб привернути увагу, треба зробити недобре. Поміняйте це правило, і дитина охочіше буде намагатися вас порадувати гарною поведінкою", – йдеться в повідомленні.

У Монтессорі-педагогіці є правило: не виправляти те, що зробила дитина. Перші спроби будуть незграбними, але сам малюк буде надзвичайно гордий собою. Якщо ви одразу кинетеся повчати його, то бажання щось робити буде швидко випаровуватися. Коли дитина зробила помилку – краще дайте їй можливість все виправити. А батьківський крик і можливе покарання викличуть страх.

Зазначається, що варто дитину залучати до домашніх справ. Це допомагає малюку розвинути в собі впевненість, що у нього виходить і що він вносить свій внесок в сім'ю.

Підготовка до школи Букі

"Використовуйте гру в спілкуванні. Дитину набагато легше одягнути, якщо допомагати їй буде літачок або який-небудь казковий герой. Це знизить загострення пристрастей в багатьох питаннях", – йдеться в повідомленні.

Попереджайте дитини про зміну діяльності, адже часто їм важко на першу вимогу переключити свою увагу. Наприклад, під час прогулянки попередьте трохи заздалегідь, що скоро треба буде йти додому. Так у дитини буде можливість змиритися з цією думкою і закінчити гру.

Також слід дотримуватися режиму дня. Діти люблять передбачуваність і послідовність. Так їм легше виконувати рутинні дії.

Підготовка до школи Телеграф

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти розповіли, у скільки років віддавати дитину до школи.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся