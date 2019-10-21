Батькам на замітку: психологиня порадила, як розпізнати булінг

Психологиня Оксана Гомель розповіла, що настрій, небажання йти до школи, дивні дзвінки та інші ознаки можуть вказати на проблеми у дитини.

У коментарі УНН експертка розповіла, що все залежить від відносин батьків із дитиною. Зрозуміти проблему через настрій або розмову з дитиною можна лише в тому випадку, якщо відносини довірчі.

"Дитина починає вести себе інакше вдома. Якщо вона засмучена, то вона засмучена. Навряд чи вона буде вдома веселитися, не думаючи про те, що її тероризують. Зазвичай це помітно", –розповіла Гомель.

Небажання йти до школи – це один із основних ознак буллінгу, на думку психолога. При цьому, вона зазначає, що міняти школу в разі такої проблеми – не вихід.

"Якщо ви сидите за столом, і їй (дитині. – Ред.) 10 разів подзвонили, а вона нічого не каже особливо або мигцем глянула на повідомлення і не поспішає на нього відповідати – це питання: "Що відбувається?". І, може, має сенс у даній ситуації попросити показати повідомлення", – рекомендує Гомель.

Однак, при цьому, вона рекомендує не порушувати особисті кордони дитини без необхідності.

Також синці можуть стати тривожним сигналом, який може допомогти прояснити ситуацію. Але потрібно бути уважним, оскільки вони можуть бути як проявом буллінгу, так і відповіддю на нього.

"Ознаками можуть бути зіпсовані речі, дитина часто стала "втрачати" речі. Але знову ж, разово це або регулярно, прояснити ситуацію потрібно відразу, а не чекати "регулярності", – порекомендувала Гомель.

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