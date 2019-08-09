Батькам на замітку: опубліковано рекомендації, як обрати дитячий садок

Батькам про місце в українському дитячому садку для дитини треба подбати заздалегідь. А "ставати в чергу" необхідно відразу після народження малюка.

Якщо правильно підібрати дитсадок, можна бути впевненим у добрій соціальній адаптації дитини, пише Народна Правда.

Дитячі садки в Україні поділяються на чотири види:

Загальноосвітні. Догляд і виховання відбувається згідно держстандарту;

Центри розвитку дитини. Тут забезпечують всебічний розвиток дитини;

Комбінованого типу. У закладі працюють групи загального розвитку та компенсуючого;

Компенсуючого типу. Відвідують діти, які потребують будь-якої фізичної або інтелектуальної корекції. Без направлення лікаря в дитячий садок компенсуючого типу не беруть.

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"Щоби оформити дитину до приватного дитячого садка, необхідно заздалегідь поцікавитися тим, які документи необхідно надати. Зазвичай, вимагають той самий пакет документів, що і при прийомі в державний дошкільний заклад. Виняток може становити форма 063/о – про щеплення. Також із батьками укладуть договір", – йдеться в повідомленні.

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Варто врахувати 5 головних факторів при виборі дитячого садка для дитини: місце розташування, наповнюваність груп, кількість педагогів, розпорядок дня і програму занять, благоустрій території та наявність охорони, умови.

У приватному дитячому садку варто додатково дізнатися про наявність ліцензії на проведення діяльності, типаж приміщень, наявність облаштованих, огороджених майданчиків для прогулянок.

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У своїй більшості, державні дитячі садки не володіють потрібними фінансами для благоустрою, утримання в порядку меблів, навчального інвентарю, іграшок. У приватних дитячих садках у вартість вже включено певну суму на розвиток інфраструктури закладу. При щоденному відвідуванні приватного закладу п’ять разів на тиждень вартість становитиме від 5000 грн і вище.

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У державному ДНЗ родичам бути присутнім в групах не дозволяють, жодного контролю у батьків немає. У приватному садку гарантують абсолютну безпеку дитини.

Важливий фактор – графік роботи. У державному закладі: з 8.00 до 18.00, в приватному працюють з 7.00 до 21.00, за додаткову плату можна організувати відвідування дитини групи вихідного дня.

У державному ДНЗ в групі може значитися навіть 30 дітей. У приватному – їх не більше 15, частіше – до 10.

Якщо в державних акцент роблять на виховання, то в приватних – на освіту і всебічний розвиток. Головний секрет – індивідуальний підхід до кожної дитини, програми навчання затверджують із батьками.

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