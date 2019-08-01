Батькам на замітку: опубліковано основні поради, як правильно харчуватися школярам

Школярам необхідно дотримуватися певного режиму харчування. Для них буде достатньо чотирьох прийомів їжі на день.

Як пише Ukr.Media, у середньому школяреві від семи до одинадцяти років необхідно 2 350 кілокалорій. Тим, хто старше одинадцяти років – 2 713 кілокалорій на добу.

"Сніданок повинен бути корисним і ситним: яйця, запіканка, каша. Запивати найкраще чаєм чи какао. Обід формується з різних страв. Обов'язково має бути рідке і салат. До гарніру можна подавати м'ясо, рибу та інші корисні продукти. На полуденок може бути булочка, сирники, сухофрукти. Вечеря не повинна бути дуже ситною. За дві години до сну їсти не можна", – йдеться в повідомленні.

У раціоні учня має бути обов'язково овочі, фрукти, крупи, м'ясо, риба, молочні продукти, горіхи. Варто випивати близько півтора літрів звичайної води в день.

Найкраще їжу парити, тушкувати або варити. Назавжди потрібно прибрати з меню продукти, які шкодять здоров'ю школяра. До поганих відносять: газовані води, чипси, ковбасні вироби, шоколадки, жирне і смажене м'ясо. Забороненим є фастфуд, який багатий на трансжири.

Харчування школярів НУШ

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що чекає на українську школу з 1 вересня.

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