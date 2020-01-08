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Багатіє від комах: у Малайзії першокласник створив власний бізнес

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У Малайзії семирічний школяр заснував власний бізнес, продаючи дітям цвіркунів.

Історію розповіла мама першокласника Пуан Хасмі Самсуддін на Facebook-сторінці. Її пост за кілька днів зібрав майже 6 500 вподобань та 4 000 поширень, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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Жінка давала сину до школи бутерброди та два рингіта (майже 12 грн). Проте вона помітила, що хлопчик має більше грошей, ніж йому давали на кишенькові витрати.

Пуан подумала, що її син краде гроші в однокласників. Однак виявилося, що хлопчик заснував бізнес, продаючи дітям цвіркунів. Комах школяр шукав на кожній перерві між уроками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шестирічна зірка YouTube купила будинок за 8 млн доларів.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
цікаво школярам школа
Місце
Малайзія
Теги
комахи школа дитина
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