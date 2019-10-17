"Аж подих перехопило. До сліз!" Київські школярі вразили мережу словами про війну

Учні четвертого класу однієї з київських шкіл вразили мережу до сліз словами, що "якби не народ, військові та волонтери, то Україна давно програла би війну на Донбасі".

Зворушливу історію написав на своїй сторінці в Facebook ветеран АТО Олексій Петров. Військовий прийшов до школярів на відкритий урок, де розповів про те, як Росія планувала розпочати війну.

"У них був план "А", "Б", "В" та ще з десяток великих конвертів. В кожному з них лежали бойові карти, накази та розпорядження. На кожен наш крок, був свій конверт і відповідно свій план... (Дивлюсь на дітей. Слухають уважно)... Як би ми не вчинили тоді, ми би програли. Тому що цей наш хід заздалегідь вже був розібраний по кроках та був приготовлений відповідний конверт", – розповів учням Петров.

Потім ветеран АТО спитався в школярів, чого не було в жодному конверті. Одразу виросло з десяток піднятих рук. Одна учениця відповіла: "В цих конвертах не було... Вони не могли... Вони не прорахували наш народ. Військових, волонтерів. Усіх нас". Петров зазначив, що завмер з відкритим ротом від почутого.

Слова київських школярів викликали захоплення в мережі.

"Аж подих перехопило. До сліз!", "Шана вчителям школи і батькам, що формують у дітей громадянську позицію", "Душу проймає. Істина устами дитини", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше воїн АТО Олексій Петров написав зворушливий пост про п'ятого президента України Петра Порошенка.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!