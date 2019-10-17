Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

"Аж подих перехопило. До сліз!" Київські школярі вразили мережу словами про війну

906 Читати матеріал російською

Учні четвертого класу однієї з київських шкіл вразили мережу до сліз словами, що "якби не народ, військові та волонтери, то Україна давно програла би війну на Донбасі".

Зворушливу історію написав на своїй сторінці в Facebook ветеран АТО Олексій Петров. Військовий прийшов до школярів на відкритий урок, де розповів про те, як Росія планувала розпочати війну.

"У них був план "А", "Б", "В" та ще з десяток великих конвертів. В кожному з них лежали бойові карти, накази та розпорядження. На кожен наш крок, був свій конверт і відповідно свій план... (Дивлюсь на дітей. Слухають уважно)... Як би ми не вчинили тоді, ми би програли. Тому що цей наш хід заздалегідь вже був розібраний по кроках та був приготовлений відповідний конверт", – розповів учням Петров.

Новини
''У вас там правосєки!'' В Україні спалахнув скандал через дочку відомого воїна

Потім ветеран АТО спитався в школярів, чого не було в жодному конверті. Одразу виросло з десяток піднятих рук. Одна учениця відповіла: "В цих конвертах не було... Вони не могли... Вони не прорахували наш народ. Військових, волонтерів. Усіх нас". Петров зазначив, що завмер з відкритим ротом від почутого.

Слова київських школярів викликали захоплення в мережі.

"Аж подих перехопило. До сліз!", "Шана вчителям школи і батькам, що формують у дітей громадянську позицію", "Душу проймає. Істина устами дитини", – написали в коментарях.

"Аж подих перехопило. До сліз!" Київські школярі вразили мережу словами про війну

Скріншот коментарів

"Аж подих перехопило. До сліз!" Київські школярі вразили мережу словами про війну

Скріншот коментарів

"Аж подих перехопило. До сліз!" Київські школярі вразили мережу словами про війну

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше воїн АТО Олексій Петров написав зворушливий пост про п'ятого президента України Петра Порошенка.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "цікаво школярам" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
цікаво школярам школа
Місце
Україна Київ
Тег
школа
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
3
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
а конверта с фотографиями детских могил на аллее ангелов не было? заплакал бы киевский четвероклассник смотря на могилы донецких четвероклассников или рассмеялся?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Прекратите, а то потоп.. А, нет это я обосцался со смеху
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
70rus xxx
70rus xxx
Да сколько можно,прекратите!!!!!!!!!Весь стол слезами умыл.хнык.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0