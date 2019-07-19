Авторитет для свої учнів: які якості повинні бути в українського вчителя

Сучасний український вчитель повинен бути супергероєм, майстром на всі руки, що поєднує в собі здатність до перевтілення, блискавичну реакцію на всі зміни і нововведення, сталеві нерви і незгасаюче бажання творити.

Успіх будь-якого освітянина залежить в першу чергу від здатності побудувати "міст" між собою і учнями. З дітьми варто спілкуватись як з групою особливих і неповторних особистостей. Це є ключем до створення здорової дружньої атмосфери і успішного навчання в класі, пише Педагогічна преса.

"Сучасні учні настільки перевантажені інформацією, що домогтися повної залученості в процес навчання часом надзвичайно складно. Щодня кожен учитель приміряє на себе роль універсального агента, що бореться проти зниженої концентрації уваги. Головна зброя – особистісно-орієнтований підхід, креативні методики навчання, навчальні ігри та мультимедійні ресурси", – йдеться в повідомленні.

Найважливіше для педагога – підтримувати оптимальну температуру в класі, щоб кожен учень швидше включався в роботу, відчував себе впевнено та засвоював програму на відмінно.

"Під час атаки на дорогоцінні нервові клітини вчителя, в хід йде його універсальна зброя – непробивний щит ігнорування дитячих пустощів і досвід ведення бою з найменшими втратами ресурсів", – наголошують в повідомленні.

Педагогам радять проводити опитування і голосування, щоб дізнаватись, які теми або завдання цікавлять його підопічних, чого їм не вистачає.

Проте навіть супервчителі залишаються звичайними людьми із чуттєвою і вразливою душею, великим серцем і неосяжним почуттям розуміння, співчуття та любові.

Супервчителі Всеосвіта

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Міносвіти запропонували сертифікацію вчителів.

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