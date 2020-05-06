Авто ректора Донецького медуніверситету порубали сокирою: спливли скандальні історії
Машину ректора Донецького медуніверситету (ДНМУ) Петра Кондратенка пошкодили сокирою невідомі.
Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фотографії побитої Mazda. Інцидент стався в Краматорську 3 травня.
"КП в Україні" пише, що ректором Кондратенко став взимку 2018 року. Незабаром у нього з'явилися дві нові німецькі іномарки.
"Жив нинішній ректор непогано і до виборів. У нього була Infiniti, у його дружини – інша Infiniti. Але навесні-влітку 2018 року в них з'являються ще дві машини – BMW Х5 і Х3. Когось це збентежило. Когось ні. Все ж Кондратенко в минулому практикуючий хірург, міг і назбирати потрібну суму", – розповіло джерело видання.
Пізніше придбання цих двох автомобілів вилилося ректору в інкримінування неправомірної вигоди в особливо великих розмірах спільно з вимаганням неправомірної вигоди (ч.4 ст.368 КК) і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом (ч.1 ст. 209 КК).
"Згідно з версією слідства, вказаний чиновник протягом 2018 року одержав від представника ТОВ, яке займається організацією набору на навчання іноземних громадян, неправомірну вигоду у вигляді двох автомобілів: BMW Х3 вартістю понад 1,2 млн грн і BMW Х5 вартістю понад 1,6 млн грн за підписання наказів про зарахування іноземних громадян на навчання до університету", – йдеться на сайті Офісу генпрокурора.
На початку нового навчального року Петро Кондратенко оголосив про аудит Міжнародного медфакультету, який знаходиться в місті Кропивницький. 17 жовтня в ЗМІ з'явилася інформація, що його побили.
Кондратенко заявив про тиск на нього з боку фірми-контрактера, яка поставляє на міжнародний медфак іноземних студентів. Вона регулювала вартість послуг навчання та брала оплату за них.
"Стався ще такий скандал – 850 іноземних студентів ледь не опинилися за бортом університету. Видали наказ про їх відрахування за несплату. Але гроші студенти платили фірмі-контрактеру – на руках у них залишилися чеки", – розповіло анонімне джерело видання.
Рахункова палата в результаті нарахувала 1 мільйон доларів збитку університету через те, що Кондратенко надав знижку на навчання іноземним студентам. Деяких співробітників ректор звільнив під час розбірок, ті зараз відновлюються через суди.
"Роблять це одні і ті ж люди, які хочуть зняти мене з посади. Щоб і далі обкрадати державу й іноземних студентів", – розповів сам Кондратенко про своє побиття і інцидент із машиною.
"Я підозрююся в корупції – 368 стаття. Відповідно до 216 статті КПК. Цим повинні займатися детективи НАБУ. Але з якоїсь абсолютно "приголомшливої" випадковості – займається СБУ. Слідство закінчено. Воно тривало рік. І зараз йде знайомство з матеріалами справи", – прокоментував він скандали навколо авто.
За словами Кондратенка, обидва BMW йому не належали, але однією машиною він все ж користувався.
"Сьогодні в ДНМУ ходять дві прямо протилежні версії історії з розбитим автомобілем. Прихильники ректора впевнені: його дійсно намагатися залякати люди, які стоять за фірмою, яка виступає посередником між вишем та іноземними студентами.
Ті ж, хто мріє позбутися Кондратенка, переконані: він сам спотворив автомобіль, щоб напередодні суду в очах ЗМІ виглядати жертвою боротьби за справедливість", – підсумували в статті.
Як писав OBOZREVATEL, на окупованому Донбасі ректор "Донбаської юридичної академії" Сергій Гончаров найняв кілера для вбивства керівників "Міносвіти ДНР" через службові розбіжності.