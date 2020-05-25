Астероїд: види та загальна характеристика

Астероїд – це шматок скелі та металу у космічному просторі, який знаходиться на орбіті навколо Сонця. Астероїди можуть мати як декілька метрів, так і сотні км у діаметрі.

Більшість астероїдів не круглі, а грудоподібні і мають форму картоплі. Вони постійно крутяться навколо Сонця та Землі. Також астероїди часто називають малими планетами. А якщо вас більше цікавлять великі планети, читайте підручник з астрономії за 11 клас В.Д. Сиротюка.

Види астероїдів

Існує три основні види астероїдів, засновані на тому, з якого елементу вони складаються. Сюди відносяться вуглець, кремній та металеві.

Астероїди C-типу. Вуглецеві астероїди складаються здебільшого з гірських порід, багатих елементом вуглецю. Вони дуже темного кольору. Близько 75% усіх астероїдів – це вуглецевий тип.

Астероїди S-типу. Їх ще називають кремнієвими астероїдами. Вони складаються здебільшого зі скелі та деякого металу.

Астероїди U-типу. Металеві астероїди складаються здебільшого з металів, насамперед із заліза та нікелю. У них часто змішується невелика кількість каменю.

Астероїдний пояс

Більшість астероїдів крутяться навколо Сонця в кільці, який називають поясом астероїдів. Він розташований між планетами Марс і Юпітер. Це як пояс між скелястими планетами та газовими.

Вчені оцінюють, що в межах цього поясу є понад мільйон астероїдів, більших за діаметр 1 км.

Найбільші астероїди

Деякі астероїди настільки великі, що їх вважають незначними планетами. Чотири найбільші – це Церера, Веста, Паллада та Гігея.

Церера. На сьогоднішній день найбільший астероїд. Він настільки великий, що його відносять до карликової планети. Церера має діаметр 955 км і містить близько третини від загальної маси поясу астероїдів. Він названий на честь римської богині врожаю.

Веста. Веста має діаметр 526 км і вважається другорядною планетою. Веста більш масивна, ніж Паллада, але трохи менших розмірів. Це найяскравіший астероїд при огляді з Землі і був названий на честь римської богині дому.

Паллада. Був другим астероїдом, виявленим після Церери. Це найбільше тіло Сонячної системи, яке не є круглим. Він названий на честь грецької богині Паллади Афіни.

Гігея. Найбільший з астероїдів вуглецевого типу. Він названий на честь грецької богині здоров’я. Він має 350 км в ширину та 500 км в довжину.

Астероїд cosmosplanet.ru

Астероїди поза головним поясом

Існують й інші групи астероїдів поза поясом астероїдів. Однією з основних є троянські астероїди. Вони ділять орбіту з планетою або місяцем. Однак вони не стикаються з планетою. Більшість троянських астероїдів крутяться між Сонцем та Юпітером. Деякі вчені вважають, що може бути стільки троянських астероїдів, скільки астероїдів у поясі.

Навколоземні астероїди мають орбіти неподалік земної, а деякі – навіть її перетинають. Тому навколоземні астероїди потенційно можуть зіткнутися з Землею.

Також існують астероїди-кентаври. Їхні орбіти лежать між орбітами Нептуна та Юпітера.

Потрапляння астероїда на Землю

Багато астероїдів вже вразили Землю. За оцінками, астероїд заввишки більше 3 м вражає Землю приблизно один раз на рік. Вони зазвичай вибухають, потрапляючи в земну атмосферу і завдаючи невеликої шкоди поверхні Землі.

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